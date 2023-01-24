İzmir için tehlike çanları çalıyor! ‘Çok şiddetli kuraklık’ Meteoroloji haritasında!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Kuraklık Haritası 12 aylık dönem verilerinde İzmir'in bir bölümünün 'çok şiddetli kuraklık', diğer bölümünün ise 'şiddetli kuraklık' yaşadığı gözlemlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz yıl bugünlerde İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı yüzde 55 doluluk civarındayken bugün yüzde 39 doluluk var. Arada yüzde 16 fark var. Bu fark, İzmir'in 200 günlük suyu demek. Bu yaz Türkiye olarak su sıkıntısı çekeceğiz" dedi.