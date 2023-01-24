  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de alkollü sürücü kaza yaptı! 1 ölü!

İzmir'de alkollü sürücü kaza yaptı! 1 ölü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kazada, B.E. idaresindeki lüks araç, yol ayrımında bulunan kama başına çarptı. Korkunç kaza sonucu sürücü B.E. yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Serkan Onan olay yerinde hayatını kaybetti. B.E.'nin alkollü olduğu öğrenildi.

DHA

24.01.2023, 15:37

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çevreyolunda meydana gelen kazada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de alkollü sürücü kaza yaptı! 1 ölü!

Kaza saat 11.00 sıralarında, İzmir Çevreyolu Çiğli yol ayrımında meydana geldi. Karşıyaka'dan Menemen istikametine seyir halinde olan B.E. idaresindeki 35 BCG 372 plakalı lüks araç, yol ayrımında bulunan kama başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan B.E. ve Serkan Onan (42) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İzmir’de alkollü sürücü kaza yaptı! 1 ölü!

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Serkan Onan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İzmir’de alkollü sürücü kaza yaptı! 1 ölü!

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan kaza esnasında sürücü mahallinde bulunan B.E.'nin 2,17 promil alkollü olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA