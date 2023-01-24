İzmir’de alkollü sürücü kaza yaptı! 1 ölü!

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Serkan Onan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.