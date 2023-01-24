İzmir’de yoldan çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine düştü

İzmir'in Tire ilçesinde yoldan çıkan otomobil, yolun 2,5 metre altında kalan apartman bahçesine düştü.
Alınan bilgiye göre, S.S. yönetimindeki otomobil, Fahrettin Altay Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Kaldırımı ve demir korkulukları aşan otomobil, yolun yaklaşık 2,5 metre altında bulunan apartman bahçesine düştü. Otomobil, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin duvarına çarparak zarar verdi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.S, ifade için karakola götürüldü. Otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.
Zemin kattaki dairede oturan Hüseyin Doğan, kaza sırasında deprem olduğunu zannettiğini söyledi. Doğan, şikayetçi olacağını belirtti.