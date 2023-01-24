Yeşilçam filminden bir sahne değil 2023’ün Cengizhan’ı

İzmir'in arka sokaklarını gezip görüp kaleme aldığımız yazı dizimizde bugün Cengizhan Mahallesi'ndeyiz. Çarpık yapılaşmaya teslim olan Cengizhan'da kentsel dönüşüm yok. Yollar deseniz adeta bir tuzak gibi. Hem dar hem dik. Bir yangın çıksa itfaiye aracının asla giremeyeceği sokaklar var. Mahallenin en büyük sorunu yol. Mahallede doğalgaz yok. Bir evin çatısında baca olarak soba borusunun kullanılması, yıkanan çamaşırların yine yollardaki çitlerin üzerine asılması 'Burası gerçekten İzmir mi?' sorusunu akıllara getirdi.

ULAŞIM BÜYÜK SIKINTI

Cengizhan Mahallesi'nin karşısında çok kısa bir sürede hükümet tarafından TOKİ tarafından 5 bine yakın deprem konutları ve geniş duble yollar yapılırken, Cengizhan Mahallesi neredeyse 70-80 yıldır kaderine terk edilmiş durumda. İnsanlar işlerine 2 saatte gidip geliyor. Çünkü yol yok, trafik çok. Bayraklı Halkapınar'a ulaşmak bile mesele. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi, çarpık yapılaşmanın en çok olduğu semtlerden biri olarak dikkat çekiyor. Hatta semtteki çarpık yapılaşma zirve yapmış durumda. Çok dar ve dik sokakları, eski ve yıkık dökük harabe evlerle çevrili olan mahalle, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından onaylanmış olmasına rağmen kentsel dönüşüm yapılmıyor. Çarpık yapılaşma kurbanı olan mahalledeki harabe evler, Doğu'nun en ücra köşelerindeki virane bir köy görüntüsü oluşturuyor.





DARACIK SOKAKLAR

İzmir'e yakışmayan manzaralara sahip olan Cengizhan'da uzun yıllardır kentsel dönüşüm adına bir imar çalışması da henüz yapılmıyor. Kentin çağdaş dokusuna uygun altyapı, üstyapı ve sosyal donatı alanlarının bulunmadığı mahallenin sokakları da bir itfaiye aracının geçemeyeceği kadar dar. Herhangi bir yangın veya afet durumunda burada yaşayan vatandaşların ne yapacağını düşünmek bile korkutucu. Tüm bu olumsuzlukların

tek bir çözümü var. O da kentsel dönüşüm. Cengizhan'ın mezbelelik halinden kurtulması için kentsel dönüşüm şart. Bölge halkı ve esnaf kentsel dönüşüm için imar bekliyor.



İMAR PLANI BEKLENİYOR

4 kat imar bulunan Cengizhan Mahallesi de hemen yanı başındaki 75. Yıl Mahallesi'nde 15-20 katlı yüksek apartmanlar bulunurken aynı şekilde imar planının bir an önce hayata geçirilmesini 2012 yılından beri bekliyor. Zemini sağlam ve kayalık olduğu için buraya 15-20 katlı binalar, sosyal donatı alanları ve geniş yollar yapılırsa tüm bu sorunlar kökten çözülüp ortadan kalkmış olur. Cengizhan Mahallesi uzun yıllardır yararlanmak istediği doğalgaz imkanından da imar planının hayata geçirilmesiyle böylece faydalanır.





'TABUT GİBİ EVLERDE YAŞIYORUZ'

Cengizhan Mahallesi'nde çıkan yangında sokakların dar olması nedeniyle itfaiyenin giremediğini söyleyen Cengizhan Mahalle Muhtarı Taner Kanbur, "6 bin kişi nüfuslu kentsel dönüşüm toplamda 3 mahalleyi kapsıyor. Cengizhan, Fuat Edip Baksı ve Alparslan mahallelerini içeren 60 hektar alan. 2012'den beri bekliyoruz. Bir deprem olsa ne olacak bu insanların hali? Tabut gibi evlerde yaşıyoruz. 50 senedir bu mahallede oturuyorum, oturduğum bina ise 60 senelik. Kentsel dönüşüm olması şart. Ne olacağı belli olmadığından dolayı binalara herhangi bir işlem uygulayamıyoruz. 'Yıkılacak mı? Ne zaman yapılacak?' Bu soruların belirsizliği vatandaşı yordu. Kentsel dönüşüm olursa bu sorunların hepsi çözülür, yollar genişler sosyal donatı alanları olur. Hemen yanımızdaki 75. yıl Mahallesi'nde yüksek binalar yapılıyor ama biz üvey evlat mıyız?" dedi.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN