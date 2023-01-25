“İzmir, turizmin her alanında geri kaldı”

CHP PM Üyesi, İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Ednan Arslan'ın, turizmimin düşüşüne yönelik TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesine AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı'dan eleştiri geldi. Mısırlı, söz konusu önergenin muhatabının İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu, Arslan'ın konuyu anlamadığını söyledi.

İZMİR GERİDE KALDI

"TURİZM geliştirilmesi, 5393 sayılı belediye kanununda yerel yönetimlerin asli görevidir" diyen Mısırlı, İzmir'in avantajlarına rağmen turizmde geri kalmasının nedenlerinin başında kruvaziyer turizmi olmadığını vurguladı. Mısırlı, "İzmir'in sahip olduğu turizm avantajlarından tarihi, doğal, kültürel, sağlık, inanç, gastronomi gibi birçok başlıkta Antalya ve Muğla'dan daha avantajlı. İzmir sadece kruvaziyer turizminde değil genel turizm faliyetlerinde de çok geride. 2022'de Antalya 673 bin yatak kapasitesi ile 13 milyon, Muğla 180 bin yatak kapasitesiyle 3 milyon turist ağırlamış. İzmir ise, 52 bin yatak kapasitesi ile 2.1 milyon turist ağırladı. Sayın Arslan'a İzmir'in 20 yıldır üyesi olduğu partinin yönettiğini hatırlatıyoruz. Turizmde öne çıkan şehirler altyapısını çözmüş, kendisini dünyaya iyi pazarlayan ve yatak kapasitesini arttırmış olan şehirlerdir" ifadelerini kullandı.

■ MERT ALPDÜNDAR