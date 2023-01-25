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Haberler İzmir İzmir'de cani koca dehşeti bitmiyor! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

İzmir'de cani koca dehşeti bitmiyor! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

İzmir'in Buca ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı eşi Gizem A'yı tabancayla vuran K.A., talihsiz kadını ağır yaraladı. Cani koca olaydan hemen sonra kaçarken, ağır yaralı kadın komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA

25.01.2023, 09:00

İZMİR'in Buca ilçesinde Gizem A. (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Gizem A. hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’de cani koca dehşeti bitmiyor! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

Olay, saat 22.45 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 290/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından Gizem A., eşi tarafından tabancayla vuruldu.

İzmir’de cani koca dehşeti bitmiyor! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gizem A., ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de cani koca dehşeti bitmiyor! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

Tedavi altına alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

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