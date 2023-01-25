İzmir’de cani koca dehşeti bitmiyor! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

Olay, saat 22.45 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 290/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından Gizem A., eşi tarafından tabancayla vuruldu.