Serintepe değil soruntepe mahallesi

İzmir'in Bornova ilçesinin en eski mahallesi olan ve eski adıyla Kandere olarak bilinen Serintepe Mahallesi, adeta unutulmuş durumda. Çarpık yapılaşmanın had safhada olduğu mahallenin sorunları hakkında bilgi almak için gittiğimde gördüklerime inanamadım. Serintepe Mahallesi Muhtarı Latif Tek ile semti adım adım gezdik gördük yazdık. İgisizliğe terk edilen mahallenin giriş yolu da bakımsızlığının göstergesi. Mahalleyi Kemalpaşa Caddesi'ne bağlayan 4310 numaralı ana giriş yolunun genişliği 3 metre.

İKİ ARAÇ GEÇEMİYOR

Serintepe Mahallesi Muhtarı Latif Tek ile yan yana gelip kollarımızı yana açtığımızda yolun genişliğinin 3 metre olduğu görülüyor. Mahallenin üst kısımları körfez manzaralı ama evler sokaklar dökülüyor. Mahallede çok eski yapılar var. Sokaklar çok dar. Ana caddeye ihtiyaç var. Görüştüğüm mahalle halkı kamulaştırmaya razı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir çözüm bekliyorlar.

Belediye için aslında bu sorunu çözmek hiç zor değil. Başkan Tunç Soyer, seçim öncesi geldiğinde 5701 sokak ile 4310 sokağın birleştiği yerin genişletilmesinin gerektiğini söylemiş. Bir mahalle ancak bu kadar ilgisizliğe terk edilebilir. Serintepe Mahallesi sorunlar yumağı ile örülmüş İzmir'in birçok kenar semti gibi kentsel dönüşüm bekliyor.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN