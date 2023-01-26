225 milyonluk borcu tek kalemde ödedi

İzmir sanayisinin önemli gruplarından biri olan Mazhar Zorlu Holding ve bünyesindeki Egeplast'ın sahibi iş adamı Kemal Zorlu ile kentteki Çamaltı Tuzlasını da işleten Binbir Gıda ile Fıratpen'in sahibi ünlü iş adamı Nevzat Demir arasındaki anlaşmazlık yıllarca sürdü.



Nevzat Demir

ZORLU: BU BORÇ BANA AİT

Kemal Zorlu'dan 11 yıl önce verdiği 12 milyon dolarlık (225 milyon lira) alacağını tahsil edemediğini belirten Nevzat Demir'e ait Binbir Gıda şirketi, yargıya başvurarak bu paranın Zorlu'nun yönetimindeki Mazhar Zorlu Holding ve Egeplast üzerinden tahsil edilmesini istedi. Binbir Gıda bunun için Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Bu süreçte Kemal Zorlu, Yeni Asır'a "Bu borç tamamen benim şahsi meselem, şirketlerle hiçbir alakası yok. Dava sürüyor" demişti. Binbir Gıda yetkilileri ise bu borcun, Kemal Zorlu'ya ait şirketlerin zor durumda olduğu bir dönemde verildiğini kaydederek, "Nitekim para alınır alınmaz tamamı şirket hesaplarına yatmış ve şirketlerin çeşitli ödemeleri yapılmıştır. Dolayısıyla para şirketlerin finansmanında kullanılmıştır. O yüzden bu borçlardan şirketler de müşterek sorumludur" ifadelerini kullanmıştı. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ocak 2022 tarihli duruşmada 12 milyon doların faizi ile birlikte, müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verdi. Bunun üzerine Binbir Gıda, Kemal Zorlu ile Egeplast A.Ş. aleyhine Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlattı.



Kemal Zorlu

EGEPLAST'TAN AÇIKLAMA

Zorlu'ya ait şirketler yaptıkları itiraz ile icranın istinaf incelemesi sonuna kadar geri bırakılması kararı çıkarttırdı. Süreç devam ederken Kemal Zorlu, 225 milyon lirayı bulan (12 milyon dolar) borcunun tamamını dün sabah itibariyle ödedi. Egeplast'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi - 2017/730 Esas Sayılı davaya konu 12 milyon dolarlık borç tutarının, Kemal Zorlu tarafından Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bugün (Çarşamba) itibariyle ödendiği, faiz ve ibra yönündeki görüşmelerin devam ettiği bilgisi ilgili yazıdan edinilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ERHAN GÜLENÇ