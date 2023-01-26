Tunç Soyer’den devir sinyali geldi! Opera fiyaskosunda son perde başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka'da yapımı skandallara sahne olan opera binası inşaatı ile ilgili konuştu. Katıldığı bir televizyon programında yarım kalan inşaatın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri konusunda olumlu sinyal veren Soyer, "Müteahhit ile mimar arasında uzlaşmazlık çıktığı bilgisini aldık. Akustik ile ilgili bir sorun. Sonra rakamlar inanılmaz yükseldi ve müteahhidin işi yavaşlatmaya başlattığını gördük. Sonrasında hukuki boyutlara geçti konu" dedi.

SPONSOR DA ARANIYOR

Projenin ihalesini 429 milyon liraya alan Ankaralı Çağdan Mühendislik firmasıyla ilgili de konuşan Soyer, "Biz devam et diyoruz hukuki olarak o da işi yavaşlatmaya çalışıyor. Maliyet yükseldiği için belediye imkanları bunu karşılamakta zorlanıyor. Bir yandan sponsor bulmaya çalışıyoruz. Özetle bizim irademiz bu hikayeyi sürdürmekten yana. Yavaş gitse de razıyız" dedi. Sunucunun Kültür Bakanı'nın 'biz yaparız aslında' dediğini belirtmesi üzerine ise Soyer, "4 ay sonra. Keşke şimdi yapsalar" dedi. Bakanlığa devri gibi bir ihtimalin olup olmadığıyla ilgili de konuşan Soyer, "Devir ihtimali düşünülebilir ancak biz önce kendi imkanlarımız ile çıktığımız yolu bitirmek istiyoruz. Hukuki sorunları da aşacağız" dedi.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'A TEŞEKKÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile ilgili de konuşan Soyer, "Balçova arsa mağdurlarına söylemiş olayım. Çok az kaldı. Burada sadece şikayet etmek istemem. Hükümetin birçok dairesiyle uyumlu çalışan dairelerimiz var. Bürokratlarımız ve yol açan siyasilerimiz var. Buradan Hamza Bey'e yeniden teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



'YURT DIŞINDA 1 GÜN KALIP DÖNÜYORUZ'

TUNÇ Soyer, ara ara gündeme gelen yurt dışı gezileriyle ilgili de konuştu. İzmir'in tarihte Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olduğunu hatırlatan Soyer, "O bereketli topraklar, o iklim, o olağanüstü kültürel yapı duruyor. İzmir tarih boyunca hep Anadolu'nun lokomotifi olmuş. Tüm bunlar kendi kendine olmuyor. Gidip ziyaret etmeniz, kapı çalmanız lazım. Biz gidip 2 günlük zamanları çok zor buluyoruz. 1 gün kalıp dönüyoruz zaten" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA İLGİNÇ CEVAP

Programda Tunç Soyer'e cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de soru yöneltildi. Sunucunun "3 büyük kent arasında bir tek sizin isminiz geçmiyor herhalde, başım kel mi deseniz olmaz herhalde?' sorusuna gülerek yanıt veren Soyer, "Ben bundan mutluyum" dedi.