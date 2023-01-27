Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarından Yeni Asır’a şikayet: Büyükşehir 68 aileyi açıkta bırakıyor

Uzundere'de Ekim 2020'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açılışın ardından önünü keserek süreçteki gecikmeye isyanlarını dile getiren Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarından bir feryat daha yükseldi. Belediyenin önümüzdeki aylarda eski binaları yıkıp yenilerini inşa etmeye başlayacağı Uzundere 4. etap kentsel dönüşüm bölgesinde hak sahibi olduklarını belirten vatandaşlar, belediyenin daha önceki 3 etapta hak sahiplerinin tamamına bölgedeki TOKİ konutlarındaki dairelerinden geçici ev tahsisi yaptığını ancak bu defa farklı bir uygulamaya gittiğini söyledi. Yeni Asır'a mektup gönderen vatandaşlar bu defa belediyenin 128 hak sahibinin sadece 60'ına kurayla ev tahsisi yapacağını bildirdiğini geriye kalan 68 ailenin ise, açıkta kalacağını söyledi.

KURADA ÇIKMAYANA YOK

YENİ Asır'dan uğradıkları haksızlığı gündeme taşımasını isteyen bir vatandaş, mektubunda yaşadıkları mağduriyeti şöyle dile getirdi: "Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de yaptığı kentsel dönüşüm uygulamasında 3. etap için belli sokaklardaki evler yıkıldı ve buradaki insanlar Uzundere TOKİ konutlarında İzmir Büyükşehir'e ait olan evlere kendi evleri bitene kadar tahsisli olarak taşındı. Bizim de hak sahibi olduğumuz yapı Uzundere kentsel dönüşümün 4. etabında yer almakta. 20 Ocak 2023 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen mesajda bir hafta içinde 4. etap için 'geçici tahsis' başvurusu yapılması için başvurulması istendi. Bu sabah yaptığımız başvuruda 4. etap kapsamında yıkılacak evlerin sayısının 128 olduğu ancak Büyükşehir Belediyesi'nin elinde ise toplam 60 adet ev bulunduğu söylendi. Bu 60 adet ev için ise 1 ay içerisinde Noter Huzurunda kura çekileceği söylendi."

BÜRODA çalışanlara kura çekiminde kendisine ev çıkmayan kalan 68 ev ve hak sahibine ve ailelerine ne yapılacak diye sorduklarında ise onlara kira yardımı olarak 1300 TL civarında yardım yapılacağının söylendiğini aktaran vatandaş, "Bu cevap üzerine orada bulunan herkes haklı olarak isyan etti ve tepki gösterdi. 4. etabın yapım ve tahsis süresi ortalama 3 sene süreceği söylendi ve İzmir'deki kira fiyatlarını da göz önünde bulundurursak 'yerinde yapılacağı' söylenen kentsel dönüşümde bu insanlara yapılan haksızlık büyük olacak. 4. etapta bu anlamda büyük bir mağduriyet söz konusu. Sizden naçizane ricamız bu hususu gündeminize taşımanız. İyi biliyoruz ki sizler kamu adına görev yapan vicdanlı gazetecilersiniz ve İzmir Büyükşehir hakkında daha önce yazdıklarınızdan dolayı belediye birçok konuda düzeltmeler yaptı. Bu hususu da gündeminize taşımanızı hasleten rica ederim" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN ETMİŞTİ

Uzundere'de kentsel dönüşümün yıllardır bir türlü yapılamamasına isyan eden bölge sakinleri, Ekim 2020'de Uzundere'de bir açılış törenine gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmiş ve kendilerine randevu bile vermeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i şikayet etmişti. Kılıçdaroğlu ise burada vatandaşlara sert ifadelerle yanıt verdi. Mahalle sakinlerinden birinin kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemediklerini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" dedi. Bunun üzerine bir vatandaş ise, "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.





SATA SATA KALMADI

Yeni Asır'ın yaptığı araştırmada belediyenin Uzundere'deki TOKİ konutlarındaki dairelerinin önemli bölümünü sattığı ve son mağduriyetin de bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Buradaki belediye konutlarının bir bölümü daha önce depremzedelere tahsis edildi. Depremzedelerin kalma süresi en son önümüzdeki Mayıs ayına kadar uzatıldı. Ancak belediye dairelerin büyük bölümünü sattığı için elinde boşta 60 adet daire kaldı.

ERHAN GÜLENÇ