Yaylacık’ta bir tarih yok oluyor

ASIRLAR önce kurulan Buca, İzmir'in en eski ilçelerinden biri. Bir zamanlar Rumlar ve Levantenlerin yaşadığı tarihi köşk ve evleriyle ünlü Buca, her geçen yıl bu önemli özelliğini kaybediyor. 1950'li yıllardan itibaren yaşanan göçlerle birlikte ilçedeki çarpık kentleşme göze çarparken tarihi binalar da korunamadığı için yok oluyor. Buca'nın en eski semtlerinden biri olan ve 1922'deki mübadele döneminde kurulan Yaylacık Mahallesi'nin son durumu bunun en açık göstergesi oldu. Mübadele öncesinde Yunanlıların yaşadığı mahallede, yüzlerce yıl önce yapılan tarihi evlerin bir kısma hala dimdik ayakta dururken bir kısmı ise korumadığı için yok oluyor. Yaylacık Mahallesi'nde 1800'lü yıllardan kalma tescilli 70 ev bulunuyor. Mübadele döneminde Yunanistan'ın Selanik kentinden gelen vatandaşların dedeleri 1922 yılında bu mahalleyi kurdular. O zamanlar Selanik'te yaşadıkları semtin adı olan Yaylacık ismini bu mahalleye verdiler. Mahallede o zamanlar tamamen Rum ve Levanten evleri vardı. Ama şimdi bu tarihi evler azalmaya başladı. Tarihi evlerin yok olmasının yanı sıra, mahallenin en büyük sorunları alt yapı ve otopark yetersizliği.

YÜZDE 80'İ ARTIK YOK

Mahalledeki Rum ve Levanten evlerinin yüzde 80'inin yıkılıp yok olduğunu söyleyen Yaylacık Muhtarı Hasan Gırız, "Mahallemizde tarihin yok olmasına çok üzülüyoruz. Bu evlerin olduğu yere imar izni verilmesin. Hiç olmazsa mevcut olanları koruyalım" dedi. Mahallede önemli eserler de bulunuyor. 18 bin nüfuslu mahallenin büyük çoğunluğu Selanik göçmenlerinden oluşuyor. Mahallede Selanikli göçmenlerin dayanışma içinde olduğu Selanik Türkleri ve Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği de bulunuyor. Buca'nın merkezinde olmasına rağmen sakin yapısıyla dikkat çeken mahallenin sınırlarında Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi ve dev Mevlana Heykeli bulunuyor.



ÜÇÜNCÜ KUSAK KAHVEHANE

Mahallenin en eski mekanlarından biri Yaylacık Kahvesi. Burada semt sakinleri günün yorgunluğunu çay ve kahve sohbetleriyle atmaya çalışıyor. Buca'nın ilk kahvesi olan Yaylacık Kahvesi'nin dedesi tarafından kurulduğunu söyleyen Ahmet Keskin, "Babam Kemal Keskin ile birlikte bu kahveyi 3 kuşaktır işletiyoruz. Halen ilk günkü gibi ayakta. Kahvemiz 7/24 açık sabahçı kahvesidir" diye konuştu.

TOLGA TEKİN/ERCAN AKGÜN