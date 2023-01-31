Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine ‘boş’ bir icraatla gündemde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in heykel sevdası dinmiyor.

İzmir'de 2020'deki depremin ardından bile yeni konutlar yapmak yerine sadece bir "Deprem Anıtı" diken Soyer, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları için de heykele sarıldı.

Soyer, 29 Ekim 2023'te açılmak üzere Bayraklı sahiline 20 metre uzunluğunda "100. Yıl Barış Heykeli" yaptırmak için daha önce Kars'ta yaptığı İnsanlık Anıtı heykeliyle tepki gören heykeltıraş Mehmet Aksoy'a sipariş verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aksoy, İzmir'de yapacağı heykelin Kars'ta o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'ucube' olarak nitelendirilen heykelin bir devamı olacağını söyledi.

BAYRAKLI SAHİLİNE DİKİLECEK

Heykelin yapımına İstanbul'daki atölyesinde devam eden 60 yıllık heykeltıraş Mehmet Aksoy, "Eserimin adı 100 sene cumhuriyet, 100 sene barış. Heykeli cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politika anlayışından ilhamla hazırladım.

Kars'ta yapmaya çalıştığım İnsanlık Anıtı heykelinin bir devamı niteliğinde diye düşünüyorum.

Bu heykeldeki öz ise barış. Heykel için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştük ve mekan olarak Bayraklı belirlendi. 100. yıl heykelinin Türkiye'nin farklı düşünce, farklı ideoloji, farklı din anlayışları kısacası bir arada yaşama kültürünü yansıtıyor. Farklılıkların aynı barış suyundan içtiğini anlatan sembolik bir üç başlı kuş var. Güvercin gibi bir kuş, üç başlı ve ama tek bir gözü var.

Gözlerinde bir delik var, o delikten baktığınız zaman tek bir boşluk görüyorsunuz, aynı şeye bakıp aynı özü paylaşıyoruz mesajı vermek istedim. 'Üç göz bir öz' misali... Elbette bu öz de barış oluyor" bilgilerini verdi.

"KARS'TAKİ HEYKEL GİBİ OLACAK"

Aksoy, "Neden bu büyüklükte bir heykel tasarladınız?" sorusuna ise özellikle heykelde büyüklüğün ezici olabileceğini ancak Cumhuriyetin 100. yaşı için tasarladığı eserinde insanı küçülten ve baskılayan bir büyüklüğe değil insanı heykelin fikriyle birlikte büyüten bir büyüklük tercih ettiğini ifade ederek, "Kars'taki heykel de öyleydi. 30 metreyken yanına gittiğinde seni ezmiyor tam tersine kişide barış isteği uyandırıyordu" dedi.

"ATATÜRK'Ü SEVENLERİN ATATÜRK HEYKELLERİNE DUR DEMESİ GEREK"

HEYKELTIRAŞ Mehmet Aksoy, Türkiye'de Atatürk heykel ve büst enflasyonu olduğunu dile getirdi.

Bunların büyük kısmının sanatsal değer taşımadığını da öne süren Aksoy, "Bütün o yapılan heykelin hepsine karşıyım. Aslında heykel de değil, Atatürk'ü rezil etme heykelleri diyebiliriz. Yüzde 98'i kötüdür, heykel değildir. Buna bir son vermek lazım. Atatürk sevenlerin, sanat severlerin buna bir dur demeleri lazım. Bunları kaldırıp yerine hakikaten sanat eseri değeri taşıyan, mekanını bulan ve insanla buluşan heykeller yapmak lazım" dedi.

Heykeltıraş Mehmet Aksoy, İzmir'de yapacağı heykelin Kars'ta tepkiler üzerine kaldırılan ve 'ucube' olarak nitelendirilen heykelin bir devamı olacağını söyledi.

DAHA ÖNCEKİ 'UCUBE' HEYKELİ KALDIRILMIŞTI

HEYKELTIRAŞ Mehmet Aksoy, Türkiye'de geniş çevreler tarafından Kars'ta diktiği "İnsanlık Anıtı" heykeli ile tanınmıştı. 12 sene önce o dönem Başbakanlık görevinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu heykel için görüntüsünden dolayı "ucube" nitelendirmesi yapmıştı. Gündemi uzun süre meşgul eden tartışmaların ardından 24.5 metre uzunluğundaki heykel kaldırılmıştı.

MALİYETİ SÖYLEMEDİ

SÖZ konusu 100. Yıl Barış Heykeli'nin birkaç milyon liraya mal olması bekleniyor. Yeni Asır'ın görüştüğü heykeltıraş Mehmet Aksoy ise, maliyet konusunda rakam vermekten kaçındı.

Böyle bir heykeli kendilerinin Büyükşehir'e önerdiklerini ve onların da kabul ettiğini ifade eden Mehmet Aksoy, heykelle ilgili sözleşmeyi de önümüzdeki günlerde imzalayacaklarını söyledi.

ERHAN GÜLENÇ