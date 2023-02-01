O işçilere hem ÇİBEL’den hem de CHP’den mobbing

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Ocak'taki İzmir ziyaretinde ek zam talebiyle eylem yapan, Çiğli Belediyesi'nde çalışan 61 kişi hakkında hem çalıştıkları belediye şirketi ÇİBEL, hem de üyesi oldukları CHP İzmir İl Başkanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Yetkililer, işçilerin yaptıkları eylemle şirkete zarar verip, küçük düşürecek davranışlar yaptıklarını belirtti. 61 kişinin olayla ilgili Çiğli Belediye binasında hem yazılı hem de sözlü olarak savunmaları alındı. Bunun yanında 61 işçiden aynı zamanda CHP'ye üye olan 40 kişinin partiden atılması için de disiplin süreci başlatıldı. 40 partili işçinin CHP tüzüğüne aykırı hareket edip, partiye zarar verdikleri gerekçesi ile kesin ihraç istemi ile CHP İzmir'de İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

'EN DEMOKRATİK HAKKIMIZ'

Yeni Asır'ın ulaştığı işçiler ise hiç kimsenin kendilerini yıldıramayacağını ifade etti. CHP'nin bir yandan 'Hak, hukuk, adalet' söylemlerinde bulunduğunu, diğer yandan işçiler ek zam talep ettiklerinde yetkililerin hemen devreye girerek haklarında soruşturma başlattığını ifade eden işçiler, "En demokratik hakkımızı kullandık ve Kılıçdaroğlu'na sesimizi duyurmaya çalıştık. Onlar bizi dinlemek yerine susturmaya çalıştı, itip kaktı. Ne olursa olsun, açılan hiçbir soruşturma ya da başlatılan hiçbir disiplin süreci, haklı mücadelemizi engellemeyecektir. Korkmuyoruz" dedi.

METİN BURMALI