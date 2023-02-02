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Haberler İzmir Gitarıyla öğrencilerin yüreğine dokunuyor

Gitarıyla öğrencilerin yüreğine dokunuyor

2.2.2023

Gitarıyla öğrencilerin yüreğine dokunuyor

DOĞUŞTAN görme engelli 31 yaşındaki müzik öğretmeni Ümran Sevinç, Tire Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki zihinsel engelli öğrencilerinin yüreklerine notalarla ve söylediği şarkılarıyla dokunuyor.

Hayata tutunmasını sağlayan müzik sayesinde şimdi öğrencileriyle iletişim kurduğunu ifade eden Sevinç, "Okulumuzda konuşamayan, durumu ağır olan öğrenciler var, onlar konuşamadıkları için iletişim kuramıyorum ama çaldığım şarkılara eşlik ediyorlar, oynuyorlar. En azından bu şekilde onların motivasyonuna katkı sunmuş oluyorum" diye konuştu.

Ümran Sevinç görev yaptığı okulda müzik sınıfı olmasını istediğini belirterek, "Ben burada müzik sınıfının çok olmasını istedim. İçinde enstrümanların olabileceği, çocuklara çaldıramam ama en azından kendimize ait bir sınıf olsa çok daha iyi olur" dedi.

NADİR UYSAL

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