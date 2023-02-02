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Haberler İzmir İkizlerin anısına başlatılan ‘İyilik’ hareketi büyüyor

İkizlerin anısına başlatılan ‘İyilik’ hareketi büyüyor

2.2.2023

İkizlerin anısına başlatılan ‘İyilik’ hareketi büyüyor
İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz tarafından başlatılan 'İyilik ikizim' hareketini, 'Sayra ve Çınar Vakfı'na dönüştürdü. Batmaz, köy okullarındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Bize Van'dan ulaşan bir görsel sanatlar öğretmeni, malzemelerinin eksik olduğunu anlattı. Biz de 5 koli resim malzemesi gönderdik. Gelen fotoğraflarda çocuklar okulların duvarlarını bile boyamıştı. Mardin Mazı Dağı'ndaki bir okulda öğrencilerin kırtasiye, mont, bot, atkı, bere gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledik. İlk teslimatımız 6 Şubat'ta olacak. İkinci ayağını da oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
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