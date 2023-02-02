İletişim Başkanlığı’ndan Soyer’e ‘metro’ yanıtı: Bunun adı manipülasyon!

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayımlanan bültende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in metro çıkışına yanıt verildi. Soyer'in "İzmir'de merkezi hükümetin yaptığı 1 metre metro tüneli yoktur" açıklaması için "manipülasyon" yorumunun yapıldığı bültende Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İZBAN hattı için yapılan yatırım tutarı üzerinden yanıt verildi.

Yapılan açıklama şöyle: "İZBAN projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın işbirliği ile yapılmıştır. 3 etap halinde inşa edilen İZBAN hattında, Aliağa-Cumaovası- Tepeköy-Selçuk arasındaki çok sayıda metro aracının temini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İzmir-Ankara hızlı tren hattı projesi için 2023 yılında 13 milyar lira bütçe ayrılmıştır. Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İzmir arasında seyahat süresinin 3,5 saate düşmesi planlanmaktadır. Soyer'in sözleri manipülasyon içermektedir."