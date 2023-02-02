Sahte alkol satanlara polisten operasyon

İZMİR Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, sabaha karşı alkol kaçakçılığına yönelik Bayraklı'da bir depoya düzenlediği baskında, merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve içki yapımında kullanılması için el dezenfektanı adı altında satılan bir ton etil alkol ve 49 bin 500 etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest kaldı. İzmir polisi insan sağlığına ciddi zararları olan ve sağlıksız ortamlarda alkol üretenlere yönelik operasyonların süreceğini söyledi.

FATİH ŞENDİL