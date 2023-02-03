Bornova sosyal medyada zirvede

İZMİR'DE 30 ilçe belediye başkanı arasında 1 yıl boyunca yapılan sosyal medya kullanım performansı araştırmasında Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, diğer ilçe belediye başkanların geride bıraktı. Sosyal medya raporlama platformu 'BoomSocial', 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yaptığı ölçümlerini yayınladı.

Tüm sosyal medya sayfalarında herkese açık paylaşılan iletiler ile kullanıcıların gerçekleştirdiği etkileşimin yer aldığı raporda; İduğ 1 milyon 135 bin 722 etkileşim alarak birinci olurken, ikinci sırada 997 bin 248 etkileşimle Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yer aldı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise, 857 bin 180 etkileşimle üçüncü oldu. Etkileşim ve etkileşim sayısı olarak belirtilen verilerin, iletilere gelen beğeni, yorum ve paylaşım sayılarının toplanmasıyla hesaplandığı belirtildi.

METİN BURMALI