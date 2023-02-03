Karısını başından vuran koca 188 gündür firarda

İzmir Konak'ta boşanmak üzere olduğu eşi Ezgi Özarslan'ı yaklaşık 6 ay önce silahla öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı koca Deniz Özarslan, 188 gündür aranıyor. 31 yaşındaki kızlarını kaybeden aile 188 gündür yaşamın kendilerine haram olduğunu ve Deniz Özarslan'ın bir an önce yakalanarak en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

'GÖRENLER İHBAR ETSİN'

Anne Ziynet Zerkin, sosyal medya hesaplarını herkese açarak katilin yakalanması için ihbar beklediğini, katil zanlısını görenlerin haber vermelerini istedi. Korkunç olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşanmıştı... Boşanma aşamasındaki kızları Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürerek kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için her gün Allah'a dua ettiğini belirten anne Ziynet Zerkin, kendi sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşımlar yaparak acısını dile getiriyor. Gözü yaşlı anne katil zanlısının yakalanması için yardım bekliyor.

GÖZYAŞLARIMDA BOĞULSUN

188 gündür yaşamanın kendilerine haram olduğunu ve katil yakalana kadar yüzlerinin gülmeyeceğini belirten acılı anne, "Akıttığım gözyaşlarında boğul Deniz, kızımın masumiyetinde boğul Deniz, hakkım helal değil sana, her iki cihanda ellerim yakanda" diye paylaşım yaparak duygularını dile getirdi. Katilin zanlısının resimlerini paylaşarak polisin ve nerede olduğunu bilen vatandaşların harekete geçmesini isteyen Ziynet Zerkin, geçtiğimiz günlerde de 'Ezgi Özarslan'ın katili Deniz Özarslan nerede?' yazılı ilanlar hazırlayıp, şehrin işlek noktalarına asmıştı.

KAFASINA TEK KURSUN

TÜYLER ürperten cinayet olayı 188 gün önce (yaklaşık 6 ay) Konak'ın Mersinli mahallesindeki işyerinde yaşandı. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı işyerine geldi. Çıkan tartışmada öfkeli koca belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. Tepecik Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti ve memleketi Urla'da kılınan cenaze namazının ardından Özbek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FATİH ŞENDİL