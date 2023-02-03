Köpeği Tarçın için velayet davası açtı

İzmir'de yaşayan ev hanımı Selma Karul (61), Golden melezi 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli köpeğini ayrıldıktan sonra kendisine vermediği iddiasıyla eskiden birlikte yaşadığı doktor Oktay Oralkan'a (77) dava açtı. Köpeğin kendisine ait olduğunu söyleyen Karul, "Kendisinden ayrılmamı istemediği için köpeğimi bırakın vermeyi, bir kere bile bana göstermiyor ve kendisine dönmem için elinde tutuyor. Ayrıca köpeği kendi sağlığı nedeniyle gezdiremiyor. Köpeği bana kendi oğlum bebekken hediye etmişti. İlk aşısı yapılırken veterinerde adını karnesine yazdırdığı için köpeğimi sahipleniyor. Hukuk mücadelesi başlattım. Tarçın benim evladım" dedi.

EVLADIM GİBİ BÜYÜTTÜM

İzmir'de Selma Karul, doktor Oktay Oralkan ile 12 yıl önce aynı evi paylaşmaya başladı. 2013'te Karul'un oğlu, köpeğinin yavrularından birini annesine hediye etti. Golden melezi erkek köpeğe 'Tarçın' adı verildi. Oralkan, köpeği veterinere götürüldüğünde ilk aşı kartı ve pasaportuna kendi ismini yazdırdı. Selma Karul ve Oktay Oralkan, geçen Teammuz'da bir tartışma sonucu ayrıldı. Karul, ayrıldıklarının ertesi günü evladı gibi büyüttüğü 'Tarçın'ı almaya gitti. Ancak Oktay Orolkan iddiaya göre kendisine ait olduğunu söylediği Tarçın'ı vermedi.

Karul, 'Tarçın'ı alabilmek için İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'malın iadesi' talebiyle dava açtı. Ayrılık sürecinde Oktay Oralkan ile 'Tarçın' için ortak noktada buluşmaya çalıştığını ancak karşı tarafın uzlaşmadığını belirten Selma Karul'un avukatı Senem Demirel Acar, "Tarçın'ı onun da sevdiğini bildiğim için karşı tarafla uzlaşmaya çalıştık. Hatta 'belirli günlerde müvekkilimle, belirli günlerde sizinle yaşasın' teklifinde bulundum. Ama kabul etmedi. 'Uzlaştırma bürolarına gidip resmiyet kazandıralım' dedim, istemedi.

ANLAŞMAYA YANAŞMADI

Bizi zor durumda bırakmak için elinden geleni yapıyor. Hukuk mücadelesi başlatmak zorunda kaldık. Davamıza köpeğimizin 'velayet davası' diyebiliriz. Kanununda köpeğe yönelik velayet hakkı olmadığı için biz bunu borçlar kanununa göre malın iadesi olarak açtık" dedi.

'YAVRUMU BENDEN İSTEMESİNE ŞAŞIRDIM'

HAKKINDA açılan dava ile ilgili Oktay Oralkan ise "Selma hanımı eskiden beri tanırım. 2013 yılında oğlu yavru bir köpek getirdi, sahiplendim. Adına 'Tarçın' ismini verdim. Yavrum gibi sevdiğim köpeğim benimle uyur, beni çok sever. Aylık 1000 lira masrafı var. Onunla sohbet eder, konuşurum, gezdiririm. Çok sevdiğim yavrumu benden istemesine şaşırdım. Birlikte yaşadığımız dönemde o da Tarçın'ı çok sevdi ama 'Tarçın' benim köpeğim. Mahkemenin de bu yönde karar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL