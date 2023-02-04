Her şey Ömer Ali yaşasın diye

İZMİR'de iş insanı Vahdet Sarıkaya, SMA hastası 11 aylık Ömer Ali Tatlı'nın yaşaması için tüm ailesini ve çevresini seferber etti. Ömer Ali yaşasın diye gece gündüz demeden çalışan gönüllüler, kısırlı paralı gün yaptılar, kahvaltılı toplantılar organize ettiler, çalışıp didinip bu zamana kadar 20 milyon liranın üzerinde para topladılar.

Sarıkaya, "Şu anda tek konumuz Ömer Ali. Akşamları herkes eline telefon alıp arkadaşlarını, arayıp, Valilik onaylı SMS hattına yardım yaptırıyor. Eşim gün yapıp topladığı paraları Ömer Ali'nin hesabına yatırıyor. İşimiz gücümüz Ömer Ali. Küçük çocuklar bile harçlığını veriyor. Yüce Türk milletinin güç birliği ile bugünlere kadar geldik. İnanıyoruz ki parayı tamamlayıp Ömer Ali'mizi tedavi için göndereceğiz" dedi.

"HERKESE MİNNETTARIZ"

İzmir Bayraklı'da yaşayan yaşayan 7 aylık SMA hastası Ömer Ali Tatlı hayata tutunmak için destek bekliyor. Henüz 1 aylıkken SMA teşhisi konan Ömer Ali bebeğin yaşama tutunması için yurtdışında tedavi olması gerekiyor. Yutkunmak, öksürmek hatta nefes almak için bile makinelere ihtiyacı olan Ömer Ali'nin Dubai'deki tedavisi için 1 milyon 825 bin dolar gerekiyor. Bugüne kadar Türk lirası olarak 20 milyon lira gibi bir rakama ulaşıldı. 15 milyon liraya daha ihtiyaç duyan ve İzmir Valiliği'nden alınan özel izin ile kampanya başlatan baba Ertuğrul Tatlı, "Destek veren herkese minnettarız" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL