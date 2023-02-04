İzmir’de karda mahsur kalanlar araçlar kurtarıldı

İzmir'de buzlanma ve kar yağışının özellikle yüksek bölgelerdeki yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkilememesi için saha çalışmaları kesintisiz sürüyor. Kemalpaşa, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Kınık'ta ekipler kar küreme araçları ve iş makineleri yolları açık tutmaya çalışırken, bir yandan da gerekli önlemleri almadığı için yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. Gelişebilecek olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Spil Dağı ulaşım yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karabağlar Tırazlı bölgesinde bir araç kurtarıldı. Müdahalenin ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüldü. Kemalpaşa Ovacık Mahallesinde kar küreme ve tuzlama çalışması tamamlandı. Menemen Çukurköy Mahallesinde de bir araç kurtarıldı ve kar küreme çalışması yapıldı. Menemen'in Turgutlar ve Bozalan bölgelerinde araç kurtarma ve kar küreme çalışmaları sona erdi. Karşıyaka Karagöl, Tire Dallık Mahallesi, Ödemiş Çamyayla, Tire Kahve Dibekçiler, Ödemiş Horzum, Kiraz Ahmetler, Karabağlar Kavacık, Kınık Çanköy ve Karadere bölgesinde kar küreme çalışmaları sürdürülüyor. Tire Çeliközünde de müdahaleler devam ediyor.