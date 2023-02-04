İzmir’deki Romanlar, Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

Konak Meyda'nında toplanan dernek üyeleri, dövizlerle tekbir getirip, slogan atarak Konak Metro İstasyonu'na kadar yürüdü. Burada bir süre daha slogan atan grup üyelerinden bazıları, Kur-an'ı Kerim'i öpüp, havaya kaldırdı.

Kur'an okunmasından sonra dernekler adına basın açıklaması yapan Mehmet Bozdağ, İslam'ı ortadan kaldırmak isteyenlerin hüsrana uğrayacağını söyledi.

İslam'ı ortadan kaldırmak ve yeni bir din icat etmek isteyenlerin hüsrana uğrayacağını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bizlere sevgiyi, ahlaki birliği, beraberliği, merhameti, adaleti, kardeşliği aşılayan, dört büyük kitabı içerisinde barındıran, bizlere her daim yol gösteren Kur'an-ı Kerim'i kendimize rehber ediniyor ve seviyoruz. Canımız pahasına Kur-an'a ve ümmet-i Muhammed'e, Roman camiası olarak sahip çıkacağız."

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de gruba destek verdi.

Gösteri, dua edilmesiyle sona erdi.