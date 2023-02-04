Karabağlar’daki krizde Büyükşehir’in dediği oldu

İZMİR'DE, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'ın milletvekili adaylığı için istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağına yönelik krizde düğüm çözüldü. Büyükşehir Belediyesi cephesi, Meclis Üyesi Bülent Sözüpek'ten yana tavır alırken, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise İl eski Başkan Yardımcısı Savaş Akıncı'yı destekledi. Önceki gün akşam saatlerinde toplanan ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanlığına Bülent Sözüpek'i seçti. Sözüpek'in karşısında aday olan Emin Uztemur açık oylamayı gerekçe göstererek karara şerh koydu.

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