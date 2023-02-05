Pehlivan: 22 yılda verilmeyen hizmetin 2 katını vereceğiz

İZMİR Menemen Belediyesi Şubat ayı olağan meclis oturumu gerçekleştirildi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki oturuma Başkanvekili Aydın Pehlivan Başkanlık yaptı.

Konuşmasında hizmet vurgusu yapan Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Menemen'i Türkiye'nin en zengin belediyesi yapma yönünde bir irade ortaya koyduk. Bununla ilgili birçok noktayı başardık. Önümüzdeki dönemde de ihaleler ile vizyonumuz ile perçinleyeceğiz. 22 yılda yapılmayan hizmetin, görev sürecimizde 2 katını yapacağız diyorum" dedi.

Pehlivan, belediye personelinin 1 TL bile alacağı kalmadığını da söyledi.