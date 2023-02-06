İzmir Valisi Köşger, depremzedeler için toplanacak yardımlara ilişkin açıklama

Vali Köşger, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler için çalışmaları koordine etmek üzere İl Afet Koordinasyon Merkezinde toplantı düzenledi.

Köşger, toplantının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Yakın zamanda İzmir'de de bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Köşger, "Deprem olduğunu haber alır almaz İzmir'de Deprem Koordinasyon Merkezimizi harekete geçirdik. İçinde bulunduğumuz salonda 24 saat esaslı çalışmaya geçmiş durumdayız. 3 vali yardımcısının koordinasyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kentin ileri gelenleriyle bu sabah toplantı düzenlediklerini belirten Köşger, "İzmir'de, depremin yaraların sarılması konusunda yardımların nasıl koordine edileceğini konuştuk. Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonuyla askeri kargo uçakları da dahil olmak üzere sivil havacılıktan temin ettiğimiz uçaklarla bölgeye hem insani hem ayni yardımları intikal ettirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'den toplam 1345 personel, 32 ekip aracının deprem bölgesine görevlendirildiğini ifade eden Köşger, "490 yatak, 253 çadır, 2 bin 453 battaniye, 540 yastık ve çarşaf gibi de acil ihtiyaç malzemeleri de bölgeye intikal ettirilmiştir. Hasar ve tespit çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden 170 kişilik bir ekip bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca 81 iş makinesi bölgeye sevk etmek üzere yola çıkmıştır." diye konuştu.

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Köşger, kentteki sivil toplum kuruluşlarının yardım çalışmalarına katkıda bulunma taleplerine ilişkin ise "İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, MÜSİAD, ASKON gibi kurumlar da ayni ve nakdi yardım toplama çalışmalarına katkıda bulunmak istediklerini bildirdi. İzinlerle ilgili gerekli koordinasyon sağlanmıştır." dedi.

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Yardımların tek elden valilik koordinasyonunda yürütüleceğini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Depremde ilk anda ihtiyaç olan çadır, ısıtıcı, bebek bezi, maması, hijyen malzemeleri, bot, mont, battaniye ve kış giysilerine ihtiyaç duyuluyor. Buca'da bulunan Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezinde bu malzemeler toplanacak ve Ankara AFAD Yönetim Başkanlığımızın yönlendirdiği bölgelere sevki sağlanacaktır. Yardımların tek elden koordinasyonu önem taşımaktadır. Koordine olmamış yardım hem yolda heba olma hem de gittiği yerde de sıkıntıya sebebiyet verme gibi durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Yardımların İzmir'den valiliğimiz koordinasyonunda, valiliğimizin belirttiği hesaplara ve belirteceği depolar vasıtasıyla yapılması önem arz etmektedir."