İzmir’de nüfus 4 milyon 462 bin 56 oldu

İzmir nüfusu 2021 yılına göre 36 bin 267 kişi artarak 4 milyon 462 bin 56 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya izledi.



İZMİR'DE NÜFUS ARTIŞ HIZI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre İzmir'de 2020-2021 yılı için binde 7,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2021-2022 yılı için binde 8,2'ye yükseldi.



İZMİR'DE KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA

İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,7 ile 2 milyon 215 bin 716 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,3 ile 2 milyon 246 bin 340 kişi olarak gerçekleşti.



İZMİR NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI ARTTI

Türkiye'de 2021 yılında 33,1 olan ortanca yaş, 2022 yılında 33,5'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,2 ile Şırnak ve 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti İzmir'de ise 2021 yılında 37,6 olan ortanca yaş, 2022 yılında artarak 38,0'a yükseldi.



NÜFUSU EN YÜKSEK İLÇE BUCA OLDU

İzmir'de nüfusu en yüksek ilçe 522 bin 404 ile Buca olurken, Buca'yı 479 bin 338 ile Karabağlar, 454 bin 470 ile Bornova, 346 bin 264 ile Karşıyaka izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 12 bin 30 ile Beydağ oldu.



İZMİR NÜFUS YOĞUNLUĞU EN FAZLA OLAN 3. İL OLDU

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

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