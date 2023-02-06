İzmirli Romanlardan Kuran-ı Kerim’in yakılmasına tepki

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına, İzmir'deki Roman dernekleri tepki gösterdi. Konak Meyda'nında toplanan dernek üyeleri, dövizlerle tekbir getirip, slogan atarak Konak Metro İstasyonu'na kadar yürüdü. Burada bir süre daha slogan atan grup üyelerinden bazıları, Kur-an'ı Kerim'i öpüp, havaya kaldırdı. Kur'an okunmasından sonra dernekler adına basın açıklaması yapan Mehmet Bozdağ, İslam'ı ortadan kaldırmak isteyenlerin hüsrana uğrayacağını söyledi.





Roman derneklerinin üyeleri Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaparak, Paludan'ın çirkin saldırısını protesto etti.



"BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"

İslam'ı ortadan kaldırmak ve yeni bir din icat etmek isteyenlerin başaralı olamayacağını ifade eden Bozdağ, "Bizlere sevgiyi, ahlaki birliği, beraberliği, merhameti, adaleti, kardeşliği aşılayan, dört büyük kitabı içerisinde barındıran, bizlere her daim yol gösteren Kur'an-ı Kerim'i kendimize rehber ediniyor ve seviyoruz. Canımız pahasına Kur-an'a ve ümmet-i Muhammed'e, Roman camiası olarak sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Roman derneklerinin protestosuna destek verdi. Gösteri, dua edilmesiyle sona erdi.



■ ERCAN AKGÜN