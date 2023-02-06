Karıma yan baktın deyip kafasına sıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Kafasına tek kurşun darbesi alan tütün eksperi Cihan Aykal'ı (43), akrabası olan O.D.'nin (27) vurduğu ileri sürüldü. Akıl olmaz olay önceki gün akşam 18.00 sıralarında Kuva-yi Milliye Caddesi No:18'de yaşandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Cihan Aykal'ın yakınları, O.D. ile arasında bir süredir eşine yan gözle baktığı iddiası nedeniyle bir düşmanlık olduğunu, olayın bu konu ile ilgili olabileceğini iddia etti.



■ FATİH ŞENDİL(ÖZEL HABER)