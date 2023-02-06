‘Kökünü birlikte kurutacağız’

Uyuşturucu ile anılan Hilal Mahallesi gençleri 8 yıl aradan sonra yeniden açılan Hür Adalet Gençlik ve Spor Kulübü forması ile ilk kez sahaya çıkarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı 'Kökünü kurutma' operasyonuna destek vermek için 'Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız' pankartı ile çıktı. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde yaşayan gençler 8 yıl sonra 1. amatör sahalara yeniden döndü.



MÜCADELEMİZDE KARARLIYIZ

İlgisizlik ve parasızlıktan maçlara bile çıkamayan Hür Adalet Gençlik ve Spor Kulübü sporcular ilk kez sahaya çıkarken, daha önce mahallenin çocuklarının yaptığı gibi pankart açtılar.



"Uyuşturucuyla mücadelede evlatlarımız için gerekirse canımızı ortaya koyacağız" diyen semt sakini ve kulübün başkanı Süleyman Pekgöçen, mahalle sakinlerinin isyan bayrağını çektiğini dile getirdi. Uyuşturucu madde satışını ve kullanımını önlemek adına gerekirse sabaha kadar mahallede nöbet tutacaklarını belirten Pekgöçen, "Biz mahalle olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlıyız, burada uyuşturucu sattırmayacağız. Sayın Bakanımızın dediği gibi uyuşturucu ili anılan semtimizde uyuşturucunun kökünü hep birlikte kazıyacağız" dedi.



■ FATİH ŞENDİL

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