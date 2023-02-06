Naldöken mahallesi hala doğalgaz bekliyor

İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova'nın Naldöken, Kavaklıdere ve Yeşilçam mahallelerindeki vatandaşlar, doğalgazdan mahrum kaldıklarını dile getirdi. İZMİRGAZ Doğalgaz A.Ş'nin Kavaklıdere ve Yeşilçam mahallelerini 2023 yılı yatırım planına aldığını belirten Bornovalılar, daha büyük nüfusa sahip olan Naldöken Mahallesinin planlarda yer almamasına anlam veremediklerini söyledi.

Naldöken'in İnönü Caddesi'nde doğal gaz olduğunu, mahallenin geneline yaygınlaştırılmasının daha ekonomik ve kolay olduğunu belirten Naldöken Mahallesi Muhtarı Mustafa Özgen, "Burada doğalgaza büyük talep var. Aynı zamanda doğalgaz dağıtım ana borusuna en yakın mahalleyiz. Doğalgazın dağıtımını tam 5 yıldır bekliyoruz" diye konuştu.