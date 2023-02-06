SMA’lı Mehmet Ayaz’ın son 57 günü

İzmir Tire'de, SMA TİP 2 hastası 44 aylık Mehmet Ayaz bebek için 'Elini bırakmam Mehmet Ayaz' adıyla yaklaşık 2 yıldır yürütülen bağış kampanyası yardımseverlerin katkılarıyla yüzde 86'ya ulaştı. Pasaportu çıkarılan Ayaz bebek Dubai'deki gen tedavisi için artık gün saymaya başladı.



YENİ ASIR HEP YANIMIZDA

Valilik izinli kampanyanın bitmesine 57 gün kaldığını belirten Sındıraç ailesi, "Ayaz bebeğimiz Dubai uçağına mutlaka binmeli" diyerek çağrıda bulundu. Yeni Asır'ın iki yıldır dramının sayfalarına taşıdığı SMA hastası Ayaz bebek için tekrar umut ışığı doğdu. 2020 yılının Kasım ayından bu yana süren yardım kampanyasına Türkiye'nin her yerinden destek yağdı. Tedavi için gerekli 1 milyon 823 bin 759 Dolar'dan, 1 milyon 568 bin 399 Dolar toplandı. Baba Ali Sındıraç, "Zolgensma gen tedavisi ile bugüne kadar Türkiye'de 200'ü aşkın bebeğin iyileştiğini biliyoruz. 44 aylık Ayazımız yürüyemiyor, ayakta duramıyor. Sürekli ateşleniyor, nefes almakta güçlük çekiyor. Kilo almasın diye akşam yatağa aç giriyor. Yeni Asır zor günlerimizde yanımızda oldu. İnşallah çileli günler bitecek" dedi.



YÜRÜYEMİYOR, AÇ UYUYOR

Anne Zeynep Sındıraç ise duygusal bir paylaşım yaptı: "Oğlumuz artık sizin de yavrunuz oldu. Bizi evinize aldınız. Mehmet Ayaz'mızı kucağınızda yatırdınız. Beraber uykusuz kaldık. Bizimle ağladınız, bizimle güldünüz. Mehmet Ayaz'ımızın bir değil binlerce annesi, binlerce babası, sayamayacağımız kadar kardeşi oldu. Tonton kahraman dedeleri, nineleri oldu. Duanızı eksik etmediniz. Kocaman bir gökyüzünde katkılarınızla uçuracak bir uçağımız vardı."



■ NADİR UYSAL