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Haberler İzmir Depremde Hatay'dan İzmir'e şehit ateşi düştü! Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın ailesine şehadet haberi verildi

Depremde Hatay'dan İzmir'e şehit ateşi düştü! Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın ailesine şehadet haberi verildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatay'daki birliğinde enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. Taşkın'ın 4 gün önce askerlik görevi için İzmir'den Hatay'a gittiği öğrenildi.

AA

07.02.2023, 08:53

Depremde Hatay’dan İzmir’e şehit ateşi düştü! Şehit Piyade Er Eren Taşkın’ın ailesine şehadet haberi verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler sonucu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, şehit Eren Taşkın'ın şehadet haberini, Bayraklı ilçesi Nafiz Gürman Mahallesi'nde yaşayan annesi Dursune Taşkın'a verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin 4 gün önce birliğine teslim olduğu öğrenildi.

Şehidin arkadaşı Hira Beyt Doğan, "Asker eğlencemiz vardı. Burada hep beraber eğlendik. Bugün şehit haberini aldım. Hala olayın şokundayım. Çocukluğumun beraber geçtiği, her şeyimizi paylaştığım arkadaşımı bugün şehit verdim. Kötüyüz, üzgünüz. Deprem olaylarının, hepsinin etkisindeyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

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