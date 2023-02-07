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Haberler İzmir İzmirliler kan verme kuyruğunda

İzmirliler kan verme kuyruğunda

7.2.2023

İzmirliler kan verme kuyruğunda
İZMİR'DE Türk Kızılayın kan verme noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Kentte yaşayanlar, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağış noktalarına akın etti. Erken saatlerde Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kan bağışlamak için sıraya girdi. Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Türk Kızılay kan hizmetleri olarak afet bölgesindeki stoklar için kan sağlamak üzere bütün organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. İzmir'de panik yapmadan stoklarımıza destek vermek üzere kan bağış noktalarımızı ve ekiplerimizi ziyaret etmelerini rica ediyoruz. İzmir'de 10, tüm bölgede 21 kan bağışı ekibimiz faaliyetlerini gösteriyor" dedi.
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