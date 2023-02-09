Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir’de devam edilecek

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'tan askeri uçakla sevk edilen 51'i ağır 54 yaralı, İzmir'e ulaştı.





Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklügündeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ta bulunan 51'i ağır 54 yaralı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla Adnan Menderes Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Burada, 112 Acil Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan indirilerek ambulanslara alınan yaralılardan çocuklar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, yetişkinler ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.