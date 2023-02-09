Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi

Edinilen bilgiye göre, Seferihisar Sığacık'ta deniz, bazı bölgelerde 25 metre çekildi. Çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı. Deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı. Panik yaşayan Sığacıklı vatandaşlar, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi ile tsunami felaketini yaşadıklarını ve o günleri unutmadıklarını belirtirken, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinden sonra denizdeki çekilmeden korktuklarını söyledi.

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