Vali Köşger, sosyal medyadaki asılsız paylaşımlara karşı uyardı

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açan depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor. Afetten kurtulan depremzedelere yardım için halk seferber olurken, kötü niyetli kişi ya da kişilerce vatandaşları dolandırmak amacıyla yapılan bazı sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Sosyal medyadan yapılan birçok sesli veya yazılı paylaşımda, depremzedeler için yapılan destek çağrısı asılsız çıkıyor.



Sosyal medyada yapılan ve asılsız çıkan bazı paylaşımlarda "Arkadaşlar İzmir Tepecik Hastanesi, çocuk hastanesi olarak belirlenmiştir. Tüm afet bölgesindeki çocuklar, İzmir'e sevk edilecektir. Çocuk kıyafeti, özellikle iç çamaşırı ihtiyacı vardır. Bir çocuğu giydirecek şekilde yardım bekliyoruz. Örnek; kazak, pantolon, bot, mont, iç çamaşırı acil gruplarda paylaşalım", "Arkadaşlar deprem bölgesinden İzmir'e getirilen 0 ile 12 yaş arası 100 çocuk, polis teşkilatı tarafınca emniyet binasının karşısında bir otele yerleştirilmiştir. Ancak üzerlerine giyebilecekleri kıyafet gerekiyormuş. 2. elde olabilir diyorlar ancak para yardımı kabul edilmiyor" ifadelerine yer verilirken, sesli bir mesajda ise çocuk doktoru olduğunu söyleyen bir kişi hastaneye getirilen depremzede çocuklara personelin yetişemediğini ve acil refakatçiye ihtiyaç olduğu bildirilip, vatandaşlara çağrıda bulunuyor.





'İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA TEMASA GEÇİN'

Yardımsever vatandaşların duygularını suistimal edip, dolandırmak amacıyla yapılan bu paylaşımlara karşı uyarılarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yardımların AFAD koordinesinde toplandığını hatırlattı. Vali Köşger, "Sosyal medya hesabı kullanarak vatandaşı dolandırmak isteyen kötü niyetli kişiler hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarla Mücadele ekiplerimizce, bu hesapların takibi yapılıyor. Bazı hesapların kısa süre önce açılıp, kapandığı tespit edildi. Konu takibimizde. Vatandaşlarımız devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla temasa geçip yardımlarını ulaştırabilir" dedi.



'DEVLETİMİZ BU ÇOCUKLARIN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTADIR'

Çocuklar hakkında yapılan paylaşımları da değerlendiren Vali Köşger, "Bölgeden kentimize gelen depremzede çocuklar, hastanelerde tedaviye alındı. Bu çocuklarımız devletin güvencesi altındadır. Tedavileri sürmektedir. Yakını tespit edilmesi halinde ise sadece onlara teslim edilecektir. Devletimiz bu çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır" dedi.