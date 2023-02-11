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Haberler İzmir Asker ocağına oğullarını bırakmaya giden İzmirli çift depremde can verdi

Asker ocağına oğullarını bırakmaya giden İzmirli çift depremde can verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde oğulları Efkan Cansever'i (20) askere uğurlamak için gittikleri Malatya'da yıkılan otelde yaşamını yitiren Dilek Cansever (39) ile Mehmet Cansever (44), İzmir’de toprağa verildi.

DHA

11.02.2023, 18:03

Asker ocağına oğullarını bırakmaya giden İzmirli çift depremde can verdi

Torbalı'da yaşayan Dilek-Mehmet Cansever çifti, oğulları Ahmet Cansever'i (18) de yanlarına alarak diğer çocukları Efkan Cansever'i vatani görevini yapacağı Malatya'ya götürüp, birliğine teslim etti. Ardından aile kentteki bir otele yerleşti.

Uçak seferlerinin hava koşulları nedeniyle iptal olması nedeniyle Cansever ailesi, Torbalı'ya dönemedi. Aile Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan otelin enkazında kaldı. Aile fertlerinden Ahmet Cansever enkazdan sağ çıkartılırken, annesi Dilek ve babası Mehmet Cansever'in ise cansız bedenlerine ulaşıldı.



SON YOLCULUKLARINA OĞULLARI UĞURLADI
Cansever çiftinin cenazeleri, işlemlerin ardından memleketleri İzmir'in torbalı ilçesine gönderildi. Çift için, bugün öğlen Çakırbeyli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene çiftin birliğinden izin alarak gelen oğulları Efkan Cansever, enkaz altından sağ kurtarılan oğulları Ahmet Cansever ve diğer yakınlarının yanı sıra Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de katıldı. Kaymakam Öter ve Belediye Başkanı Tekin, Cansever çiftinin oğullarına başsağlığı dileğinde bulundu. Kılınan namazın ardından çiftin cenazesi, ilçe mezarlığına götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

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