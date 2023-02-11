Deprem bölgesinden İYTE’ye 7 ateş düştü!

Yüzyılın en büyük afeti olarak tanımlanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da büyük felakete yol açan deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Tüm ülkeyi yasa boğan ve 60'dan fazla ülkenin yardım için seferber olduğu depremlerde İzmir ve Ege bölgesinden de çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, Urla'ya da depremin acısı düştü.





2'Sİ MEZUN 3'Ü ÖĞRENCİ

Urla'da bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde eğitimlerini sürdüren 3 öğrenci ve 2 mezun ile mezun öğrencileri Ozan Tekeli'nin iki kızı hayatlarını kaybetti. İzmir Urla'da bulunan İYTE yetkilileri üniversitennin sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptıkları paylaşımlarla, mezun olan öğrencileri Osman Çetintaş, Ozan Tekeli, kızları Eylül ve Nefes Tekeli ile halen eğitimlerine devam eden Abdurrahim Öztokmak, Muhammet Fırat Pehlivan ile İrem Uslu'yu deprem faciasında kaybettiklerini duyurdular.





■ FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER