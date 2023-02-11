Ege depremzedelere kucak açıyor

10 ili etkileyen depremler sonrası yuvalarını kaybeden afetzedeler, İzmir depreminin ardından kurulan İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde ağırlanacak. Konteyner kentte temizlik ve onarım çalışmalarına hız verilirken, ilerleyen günlerde depremzedelerin bölgeye geleceği belirtildi. Bölgede 500 konteyner bulunurken, 1 konteynerde 5 kişinin konaklayabileceği kaydedildi.





160 VATANDAŞ GETİRİLDİ

Kütahya Belediyesi de, Kahramanmaraş, Elbistan ve Osmaniye'ye gönderdiği Ulaşım Destek aracı ile getirdiği depremzedelere kol kanat gerdi. 40 depremzedeye 'hoş geldiniz' diyen Belediye Başkanı Alim Işık, ihtiyaçların en kısa süre içinde karşılanacağını ifade etti. Muğla'nın turistik ilçeleri ise, depremin ardından evsiz kalan binlerce kişiyi misafir etmeye başladı. Adıyaman'dan Fethiye'ye uçakla getirilen 120 kişilik depremzede KYK yurtlarına yerleştirildi. Depremzedeler ve çocuklarına Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi uzman ve psikologları tarafından Psikososyal destek verilmeye başlandı. Datça'da yaklaşık 2 bin kişinin konaklaması için otel, pansiyon ve apartlar hazırlandı. Köyceğiz'e de, depreme Hatay'da yakalanan aileler gelmeye başladı. Depremzedelerden bazıları konaklama tesislerine yerleştirildi, bazıları da akrabalarının yanına yerleşti. Aydın Nazilli Belediye Başkanı AK Partili Kürşat Engin Özcan'ın Hatay ve Elbistan'daki depremzedeleri getirmek için gönderdiği otobüslerden ilki 46 depremzede ile Nazilli'ye döndü. Öte yandan bir seyahat firması da dün Hatay'ın Antakya İlçesi'nden aldığı 45 depremzedeyi, Nazilli'ye ulaştırmıştı. Hiçbir ücret alınmadan Nazilli'ye taşınan 45 depremzede ilçede bulunan akrabalarının yanına yerleşti. Manisa'da benzer görüntüler vardı. Depremde arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak isteyen AFAD gönüllülerini deprem bölgesine ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölgeden ayrılmak isteyen depremzedelerin bulunduğu ilk grubu da Manisa'ya getirdi. Manisa'ya gelen depremzedeler, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI/ ÖMER KUNDAKÇI