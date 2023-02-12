DEÜ ve EGE kaybettikleri öğrencilerini açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Gizlihan İzci, Cansu Bulanık, Zeynep Sürmeli, Sunullah Kural, Mehmet Bora Eroğlu, Şehmus Kanat, Ahmet Doğan (mezun) Zeynep Dağdeviren (mezun) ile Ege Üniversitesi öğrencileri Ayşe Nil Bilmen, Sabahat Kavas, Ahmet Buğra Taş büyük depremde hayatlarını kaybettiği duyuruldu.



10 kentte büyük yıkıma ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremden acı haberler gelmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden yapılan duyuruda büyük depremde hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri duyuruldu. Açıklanan isimler şöyle:



DEÜ: Gizlihan İzci (Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü), Cansu Bulanık (Türk Dili ve Edebiyatı bölümü), Zeynep Sürmeli (İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü), Sunullah Kural (Hukuk Fakültesi), Mehmet Bora Eroğlu (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü), Şehmus Kanat (İnşaat Mühendisliği), Ahmet Doğan (Hukuk Fakültesi mezunu), Zeynep Dağdeviren (Eğitim Fakültesi mezunu) Ege Üniversitesi: Ayşe Nil Bilmen (Eczacılık Fakültesi), Sabahat Kavas (Hemşirelik Fakültesi), Ahmet Buğra Taş (Mühendislik Fakültesi)

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