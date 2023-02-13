Mühendis anne ve iki çocuğu İzmir’de toprağa verildi

DEPREMİN vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binada yaşamını yitiren mühendis anne ve iki çocuğu İzmir'in Foça ilçesinde toprağa verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Kılıç (46), askeri makine mühendisi eşi Melis Mora Kılıç ve oğulları Demir Kılıç (12) ve Yaman Kılıç (9) yıkılan evlerinin enkazı altında can verdi.

MELİS Mora Kılıç ve iki çocuğu için dün ikindi vakti Foça Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, aile yakınlarının ve vatandaşların yanı sıra Foça Kaymakamı Mehmet Türköz de katıldı. Dr. Kemal Kılıç'ın cenazesi ise ailesinin talebi üzerine Ankara'ya gönderildi.