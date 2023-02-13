‘Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz’

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen deprem faciası sonrasında 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibi MAKUR sorumlusu Burcu Taklak, Yeni Asır'a önemli açıklamalar yaptı.

YÜZYILIN FACİASI

Burca Taklak, "Yüzyılın en büyük faciası olarak adlandırılan depremin ardından Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'ın talimatı ile apar topar Kahramanmaraş bölgesine gittik ve ilk günden itibaren kurtarma çalışmalarına katıldık" dedi. Enkaz bölgesinde AFAD Genel Müdürlüğü direktifleri doğrultusunda bir bölgedeki kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini belirten MAKUR ekibi yetkilisi Burca Taklak, "Öncelikle enkazdan son kişi bulunanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. AFAD İzmir Bölge Müdürlüğü koordinesinde İslahiye'de çalışmalara devam ediyoruz. Çalışmalarda çok sayıda depremzedemiz sağ olarak kurtulunca umutlar arttı. AFAD yetkililerinden aldığımız eğitime göre bu çalışmalarda, depremzedenin, yaşı, sağlık durumu, hastalığı ve enkaz altındaki durumuna kadar değişim gösterir. Türkiye'de 9 gün sonra ve dünyada ise 16-17 gün sonra kurtarılanlar olduğu biliniyor. Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'da ilk dakikalardan itibaren bize verdığı destekle yorulmadan 24 saat ekip olarak enkazın başındayız. Son ana kadar bir umutla çalışmaya devam edeceğiz. Allah'tan umut kesilmez" dedi

KIŞ OLMASI SU İHTİYACI AÇISINDAN AVANTAJ

İZMİR AFAD yetkilileri de önemli açıklamalar yaparak, "Depremzedeler için soğuk hava handikap gibi görülse de yaşam savaşında önemli bir unsun olarak kabul edilebilir. Çünkü hava sıcaklığı ve nem enkaz altındaki yaşam süresini daha da azaltabilirdi. 7 günün sonunda da bunu gördük. Vücut susuzluğa kış ve soğukta daha fazla direnç sağladığı için büyük önem arzediyor. Bangladeş ve Pakistan gibi ükelerde 16-17 gün sonra bile enkazdan kurtarılanlar vardı" dediler.

FATİH ŞENDİL