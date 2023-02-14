EBSO ve İZTO’dan “İzmirkent” projesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından bölgeye gitti. Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası ve diğer STK'lar ile birlikte bölgede İzmirkent ismiyle bir konteyner kent kurma çalışmaları başlattıklarını vurguladı. Gaziantep'te inceleme yapan Yorgancılar, "Mahmut Özgener Başkanımız konuyla ilgileniyor" dedi. Bu arada İzmir Ticaret Odasının, "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyası kapsamında deprem bölgelerine gönderilmek üzere Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat Meslek Grubu Meclis ve Komite Üyeleri tarafından özel olarak tasarlanan "Portatif Konteyner Projesi" kapsamında üretime başlandı.

İlk üretimi İZTO Mahmut Özgener, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İZTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Jülide Tutan Hergül ve Mehmet Şahin Çakan, meclis üyelerimiz Ayhan Sulak, Erkan Subaşı, İsmail Özdede, Necmi Okumuş ile Yılmaz Şahin inceledi.