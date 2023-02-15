Ege Üniversitesi öğrencilerine ağlıyor

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. Depremlerde 31 binde fazla kişi hayatını kaybetti, 90 bine aşkın kişi de yaralandı. Ege Üniversitesi'nden ise 8 öğrenci, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi.

REKTÖR SABIR DİLEDİ

Ölen öğrenciler ile eğitim gördükleri fakülteler şöyle: "Kahramanmaraş'ta Eczacılık Fakültesi'nden Ayşe Nil Bilmen, Mühendislik Fakültesi'nden Ahmet Buğra Taş, Ziraat Fakültesi'nden Berke Ekiztaş ve Aliağa Meslek Yüksek Okulu'ndan Hacı Mehmet Alagöz; Hatay'da ise Ege Hemşirelik Fakültesi'nden Sabahat Kavas, Diş Hekimliği Fakültesi'nden Eren Rende, Mühendislik Fakültesi'nden Berkay Buru ve Mühendislik Fakültesi'nden İbrahim Ekenek." Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ebediyete irtihal eden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, tüm sevenlerine ve Ege Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

TOPLAM 39 ÖGRENCİDEN ACI HABER

DEPREMDE İzmir'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören toplam 39 öğrenci de hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Depremde Ege Üniversitesi'nden 8, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 12, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden 5, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden 4, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden 5, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden 2 öğrenci, vakıf üniversitelerinden İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden 1, Yaşar Üniversitesi'nden 1 ve İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu'ndan 1 öğrenci olmak üzere toplam 39 öğrencinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.