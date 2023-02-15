  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hilton depremzedelere açılıyor

Hilton depremzedelere açılıyor

15.2.2023

Hilton depremzedelere açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzde 23,5 hissesine sahip oldukları Hilton Oteli'nin büyük hissedarı olan Ata Holding ile yaptıkları görüşmede şu an aktif olmayan otelin depremzedelere açılması kararını aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hilton Oteli'ni depremzedelerimizin kullanımına açıyoruz. Yüzde 23,5 ortağı olduğumuz Hilton Oteli binası için büyük ortak Ata Holding ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Teknik inceleme ve düzenlemenin ardından otel geçici konaklamaya açılacak" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA