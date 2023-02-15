Hilton depremzedelere açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzde 23,5 hissesine sahip oldukları Hilton Oteli'nin büyük hissedarı olan Ata Holding ile yaptıkları görüşmede şu an aktif olmayan otelin depremzedelere açılması kararını aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hilton Oteli'ni depremzedelerimizin kullanımına açıyoruz. Yüzde 23,5 ortağı olduğumuz Hilton Oteli binası için büyük ortak Ata Holding ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Teknik inceleme ve düzenlemenin ardından otel geçici konaklamaya açılacak" dedi.