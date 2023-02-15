İzmir’de korkunç ölüm; bir kadın tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde dağlık alanda tabanca ile vurulan Emine M. olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri Emine M.'yi kimin vurduğunu tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.Olay, pazar günü saat 19.00 sıralarında Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Emine M. kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından dağlık alanda tabanca vuruldu. Bir kadının hareketsiz şekilde yattığı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde karnında tabanca ile vurulan ve adının Emine M. olduğu anlaşılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Silahla vurularak öldürülen Emine M.'nin cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çevrede inceleme yapan polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.