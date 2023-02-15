Kendi dertlerini unutup yardıma koştular

İZMİR'İN Tire ilçesinde, SMA TİP 2 hastası 44 aylık Mehmet Ayaz Sındıraç'ın ailesi hayırseverlerin tedavi masraflarında kullanılmak üzere bağışladığı kışlık giysileri deprem bölgesine gönderdi. Sındıraç ailesi, "Soğuk havada sokakta kalan çocukların bu eşyalara bizden daha çok ihtiyacı var" dedi.

Kendi derlerini unutup, depremzedelerin yardımına koşan Sındıraç ailesinin bu davranışı herkesin takdirini topladı. Mehmet Ayaz'ın Dubai'deki tedavisi için valilik izinli kampanyanın bitimine ise 1 aydan biraz daha fazla zaman kaldı. Felaketten önce, yüzde 86'ya ulaşan yardım kampanyasında depremin ardından büyük bir duraklama yaşandı. Bir yandan depremin acısını yaşayan Sındıraç ailesi bir yandan da kalan sınırlı sürede yardım kampanyasını tamamlamayı umuyor.

NADİR UYSAL