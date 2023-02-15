Prof. Dr. Naci Görür, İzmir’in deprem yol haritasını anlatacak

Yüzyılın felaketi 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 10 ili yerle bir eden deprem felaketinin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için tek yürek olan İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB), 22 Şubat Çarşamba günü, Prof. Dr. Naci Görür'ün konuk olduğu ortak meclis toplantısı düzenleyerek, İzmir'in deprem riskini, mevcut durumunu ve yapılması gereken hazırlıkları masaya yatıracak.

UZUN VADELİ PLANLAMA

Prof .Dr. Naci Görür'ün katılacağı, tek gündemi "deprem" olan aylık olağan meclis toplantısına 3 kurumdan 400 meclis üyesi, yüksek istişare kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile Ege İhracatçı Birlikleri Birlik Başkanları katılacak. Yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlara destek olmak amacıyla bir araya gelen İZTO, EBSO ve İTB bu kez İzmir'in yol haritasını belirlemek için birlikte hareket edecek. Her ayın son haftası ayrı ayrı tarihlerde meclis toplantılarını gerçekleştiren İZTO, EBSO ve İTB, İzmir Ticaret Odası meclis salonunda ortak meclis toplantısı düzenleyecek.

Prof. Dr. Naci Görür, toplantıda katılımcılara İzmir faylarının mevcut durumunu, kentin depreme hazırlık konusunda ne durumda olduğunu ve 6.0 büyüklüğünün üzerinde bir depremden en az hasarla kurtulabilmesi için neler yapılması gerektiğini oda ve borsa üyeleriyle değerlendirecek. Prof. Dr. Görür'ün önerileri doğrultusunda önümüzdeki döneme yönelik yol haritasını belirleyecek olan oda, borsa başkanları, kentin depreme hazır olması için tüm kurum ve kuruluşlarla iletişimde olacak. Toplantının ardından 3 kurum İzmir'in deprem riskleri konusunda Prof. Dr. Görür'ün tavsiyelerini ve bilimsel yaklaşımını dikkate alarak uzun vadeli bir planlama hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

FATİH ŞENDİL