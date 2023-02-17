Aracı çaldı, 5 km sonra yakayı ele verdi

İZMİR Tire'de, otomobil bayiinden sıfır km otomobil çalan hırsız 5 km bile gidemeden yakayı ele verdi. İddiaya göre S. B. (34), bayinin kapalı olduğu sabah saatlerinde kapıyı zorlayarak içeri girdi. Gözüne kestirdiği sıfır otomobili çalıştırıp, hızla bayiden ayrıldı. Kısa sürede otomobillerinin çalındığını fark eden işletme sahipleri ihbarda bulundu. Yaklaşık 5 km ilerde yol kesen polis ve jandarma ekipleri zanlıyı yakaladı. Şüpheli S.B Tire Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Otomobil ise bayiye teslim edildi.

NADİR UYSAL